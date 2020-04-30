Украина готова к "нулевому транзиту" газа из России – Макогон

У российского "Газпрома" нет причин продолжать прокачивать газ через Украину после 2025 года, когда закончится действие нынешнего контракта о транзите. Такое мнение выразил глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью РБК.
Макогон напомнил, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" в начале года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб, а запуск второй нитки "отсечет" еще 15 млрд куб. При этом, по его мнению, запуск "Северного потока – 2" – приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток – 2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные", – объясняет Макогон, отмечая, что Украина приложит усилия, чтобы строительство российского газопровода не было окончено.
При этом Макогон подчеркнул, что украинская сторона готова к сценарию "нулевого транзита".
"Мы готовы к сценарию "нулевого транзита" и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий. Больше всего пострадает европейский потребитель. Если отложить в сторону все политические моменты, то и "Газпрому", и Европе выгодно использовать мощности украинской ГТС и ПХГ. У нас гибкая система, которая может оперативно реагировать на изменения спроса в Европе и в течении нескольких часов начать поставку дополнительных объемов газа в ЕС. Ни "Северный поток", ни "Турецкий поток" не смогут обеспечить такую гибкость, т.к рассчитаны исключительно на прокачку стабильных объемов газа", – считает Макогон.
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Он уточнил, что в конечном итоге при таком сценарии украинская ГТС будет полностью переориентирована на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".
Кроме того, как добавил Макогон на своей странице в Facebook, на случай прекращения транзита газа из РФ в Польшу, Украина провела тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через национальную ГТС, а также из украинских хранилищ газа.
"С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме shorthaul, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу. Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ", – пишет Макогон.
Напомним, ранее стало известно, что в украинскую газотранспортную систему инвестируют 39 млрд гривен в течение следующих 10 лет. План развития базируется на прогнозе внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита по новому соглашению с "Газпромом". Капитальные инвестиции будут направляться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.
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