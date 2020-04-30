Украина готова к "нулевому транзиту" газа из России – Макогон

У российского "Газпрома" нет причин продолжать прокачивать газ через Украину после 2025 года, когда закончится действие нынешнего контракта о транзите. Такое мнение выразил глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью РБК.

Макогон напомнил, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" в начале года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб, а запуск второй нитки "отсечет" еще 15 млрд куб. При этом, по его мнению, запуск "Северного потока – 2" – приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.

"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток – 2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные", – объясняет Макогон, отмечая, что Украина приложит усилия, чтобы строительство российского газопровода не было окончено.

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При этом Макогон подчеркнул, что украинская сторона готова к сценарию "нулевого транзита".

"Мы готовы к сценарию "нулевого транзита" и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий. Больше всего пострадает европейский потребитель. Если отложить в сторону все политические моменты, то и "Газпрому", и Европе выгодно использовать мощности украинской ГТС и ПХГ. У нас гибкая система, которая может оперативно реагировать на изменения спроса в Европе и в течении нескольких часов начать поставку дополнительных объемов газа в ЕС. Ни "Северный поток", ни "Турецкий поток" не смогут обеспечить такую гибкость, т.к рассчитаны исключительно на прокачку стабильных объемов газа", – считает Макогон.

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Он уточнил, что в конечном итоге при таком сценарии украинская ГТС будет полностью переориентирована на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".

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Кроме того, как добавил Макогон на своей странице в Facebook, на случай прекращения транзита газа из РФ в Польшу, Украина провела тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через национальную ГТС, а также из украинских хранилищ газа.

"С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме shorthaul, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу. Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ", – пишет Макогон.

Напомним, ранее стало известно, что в украинскую газотранспортную систему инвестируют 39 млрд гривен в течение следующих 10 лет. План развития базируется на прогнозе внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита по новому соглашению с "Газпромом". Капитальные инвестиции будут направляться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита.

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

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