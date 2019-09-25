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Украина готова к зиме: в "Нафтогазе" рассказали о рекордных о запасах топлива

25 сентября, 11:28

Отопительный сезон удастся пройти даже без транзита российского газа, заверил Коболев

/ Фото: AFP

План "Нафтогаза Украины" по запасам газа на зиму выполнен, так как они достигли 20 млрд кубометров. Такой объем голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) позволяет Украине пройти отопительный сезон даже на случай прекращения Россией транзитного контракта с января 2020 года. Об этом заявили глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд куб. м газа. Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет. Газа в подземке достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину", - написал Коболев на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что Украине удалось найти ресурсы на закупку газа на зиму и выполнить планы.

"Уже можно сказать – планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить. Хочу поблагодарить всех, кто помог найти для этого финансовые ресурсы, кто обеспечил закупку газа и его закачку в подземные хранилища", - добавил Коболев.

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Ранее в "Укртрансгазе" предупредили, чтосезон закачки газа в ПХГ продолжится до середины октября, и компания планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива.

Также министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Новости "Сегодня" узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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Источник: Сегодня

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