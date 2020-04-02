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Украина готова поддержать ЕС в борьбе с коронавирусом: Шмыгаль сообщил детали

2 апреля, 15:59

Денис Беспалов

Украинский премьер и посол ЕС обсудили сотрудничество и борьбу с коронавирусом

Украина готова поддержать Евросоюз в борьбе с коронавирусом и рассматривает возможность возобновить экспорт медицинского спирта после того, как будет обеспечен внутренний рынок. Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль сказал на встрече с послом ЕС Матти Маасикасом, передает пресс-служба правительства.

Так, глава украинского правительства поблагодарил ЕС за пакет экономической помощи в размере 80 млн евро, который позволит поддержать украинскую систему здравоохранения и экономику (в частности, малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали от коронавируса).

"Благодарен послу ЕС в Украине за мощную поддержку. Со своей стороны, Украина также готова поддержать ЕС. Этот вопрос уже согласован с президентом Владимиром Зеленским. Украина – один из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам", - подчеркнул глава правительства.

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Во время встречи также говорилось о том, что Украине и ЕС нужно объединить координацию гуманитарной и международной технической помощи.

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В частности, на базе Комиссии по техногенной безопасности будет создан организационный штаб, который определит алгоритм дальнейшей работы с нашими международными партнерами.

Кроме того, сотрудничество будет действовать в направлении помощи поддержки регионов в части финансирования некоторых мероприятий в борьбе с COVID-19.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому заводы "Укрспирта" будут выпускать дезинфицирующее средство, которое используется как сырье для антисептиков. Для обеспечения бесперебойного выпуска дефицитной в условиях карантина продукции "Укрспирт" задействует дополнительные заводы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС спирт Украина коронавирус Матти Маасикас Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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