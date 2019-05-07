Украина готова пустить чистую нефть по "Дружбе"

Украинская компания отчиталась о поступлении качественного сырья из Беларуси

Наземный участок нефтепровода "Дружба" во Львовской области. Фото: Водник / Wikipedia.

"Укртранснафта", которая ранее прекратила транзит по нефтепроводу "Дружба", заявила о готовности возобновить транспортировку нефти в Европейский Союз. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании в Facebook.

"6 мая по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". В 14:17 с линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, которые соответствуют норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины", — отмечается в сообщении.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефтеперерабатывающих заводов и логистической системы. Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии, а ряд стран, включая Украину, прекратили транзит по нефтепроводу "Дружба".

2 мая Беларусь получила из РФ качественное сырье. Однако в нефтепроводе "Дружба" скопилось 5 миллионов тонн "грязной" нефти:

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