Украина готовится к энергомосту с ЕС: Порошенко озвучил задачи

Реализация проекта позволит привлечь средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС

Фото: Wikipedia

Украина готовится к энергомосту с ЕС: Порошенко озвучил задачи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fad/dbe/5c8faddbecd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fad/dbe/5c8faddbecd43.jpg 2019-03-18T16:41:47+02:00 Экономика Реализация проекта позволит привлечь средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС

Украина планирует достроить два блока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) и создать энергомост Украина – ЕС. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе посещения Хмельницкой АЭС.

"Проект энергетического моста является в первую очень проектом евроинтеграционным... Этот проект позволит в перспективе осуществить интеграцию Объединенной энергетической системы Украины с европейской сетью ENTSO-E, и Хмельницкая АЭС станет пилотной в такой интеграции", – сказал Порошенко.

Глава государства также сообщил, что реализация этого проекта позволит привлечь средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В свою очередь президент "Энергоатома" Юрий Недашковский отметил, что проект энергомоста Украина – ЕС предусматривает выдачу мощности со второго энергоблока Хмельницкой АЭС в страны Европейского Союза.

"Стратегической целью проекта является синхронизация энергетической системы Украины с системой операторов Европейского Союза. Проект позволяет сделать первый очень весомый шаг в этом направлении и предусматривает выдачу мощности со второго энергоблока Хмельницкой АЭС в страны Европейского Союза путем отделения этого энергоблока от Объединенной энергосистемы и подключение его к ENTSO-E", – сказал Недашковский.

По его словам, реализация данного проекта позволит увеличить экспорт электроэнергии на 1 ГВт, а долгосрочный экспортный контракт позволит привлечь средства на строительство третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. Он добавил, что локализация оборудования для достройки энергоблоков составит 60-70%.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,4 млрд грн. Установленная электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять 2094 МВт, а двух турбогенераторов – 2200 МВт. Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год.

Ранее сегодня, 18 марта, президент Порошенко отметил, что Украина может перейти на собственное ядерное топливо и ослабить энергетическую зависимость от России.

Кроме того, Украина переводит атомные энергоблоки на американское топливо производства компании Westinghouse:

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