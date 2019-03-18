Украина готовится к энергомосту с ЕС: Порошенко озвучил задачи
Реализация проекта позволит привлечь средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС
Украина планирует достроить два блока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) и создать энергомост Украина – ЕС. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе посещения Хмельницкой АЭС.
"Проект энергетического моста является в первую очень проектом евроинтеграционным... Этот проект позволит в перспективе осуществить интеграцию Объединенной энергетической системы Украины с европейской сетью ENTSO-E, и Хмельницкая АЭС станет пилотной в такой интеграции", – сказал Порошенко.
Глава государства также сообщил, что реализация этого проекта позволит привлечь средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.
В свою очередь президент "Энергоатома" Юрий Недашковский отметил, что проект энергомоста Украина – ЕС предусматривает выдачу мощности со второго энергоблока Хмельницкой АЭС в страны Европейского Союза.
"Стратегической целью проекта является синхронизация энергетической системы Украины с системой операторов Европейского Союза. Проект позволяет сделать первый очень весомый шаг в этом направлении и предусматривает выдачу мощности со второго энергоблока Хмельницкой АЭС в страны Европейского Союза путем отделения этого энергоблока от Объединенной энергосистемы и подключение его к ENTSO-E", – сказал Недашковский.
По его словам, реализация данного проекта позволит увеличить экспорт электроэнергии на 1 ГВт, а долгосрочный экспортный контракт позволит привлечь средства на строительство третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. Он добавил, что локализация оборудования для достройки энергоблоков составит 60-70%.
Напомним, в 2018 году Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,4 млрд грн. Установленная электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять 2094 МВт, а двух турбогенераторов – 2200 МВт. Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год.
Ранее сегодня, 18 марта, президент Порошенко отметил, что Украина может перейти на собственное ядерное топливо и ослабить энергетическую зависимость от России.
Кроме того, Украина переводит атомные энергоблоки на американское топливо производства компании Westinghouse:
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