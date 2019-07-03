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Украина готовится к новой программе МВФ: Зеленский назвал условие

3 июля, 10:09

Президент Украины встретился с делегацией Фонда

Фото: president.gov.ua

Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), однако уже после формирования обновленного состава правительства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Канаде.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", – цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Президент также подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Напомним, ранее глава Минфина Украины Оксана Маркарова отмечала, что Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе. По словам чиновницы, программа stand-by выполнила свои функции. Новый пакет финансовой поддержки будет рассчитан сроком на три года, прогнозирует Маркарова. 

В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) не сообщали о текущих переговорах с МВФ. Председатель НБУ Яков Смолий подчеркивал, что работа с Фондом начнется уже после парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

В конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.


Ранее в Администрации президента уже подтверждали, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с МВФ на три-четыре года.

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В то же время, как считают у главы государства, обязательства Украины в рамках текущей программы МВФ должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только Фонда, но и всех системных инвесторов.

Как известно, от сотрудничества с МВФ зависит предоставление Украине макрофинансовой помощи ЕС, займов Всемирного банка, а также финансовой поддержки от США. 

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Тег программа, Зеленский, Украина, stand-by, МВФ

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