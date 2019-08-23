Украина готовится ко Дню Независимости, "евробляхи" начали штрафовать: итоги недели

Общество

Украина готовится отмечать День Независимости. По инициативе президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада, уйдут на премии украинским бойцам. Вместо военного парада в столице проводится официальное Шествие Достоинства, а также Марш Защитников Украины.

83% граждан Украины считают себя патриотами своей страны (почти столько же, как и в 2018 году), сообщила социологическая группа "Рейтинг" результаты опроса, проведенного в августе 2019 года. 11% опрошенных не считают себя патриотами.

56% украинцев смотрят сейчас в будущее с надеждой, в том числе оптимистично настроены 36%. Таковы данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС в период 8-20 августа.

1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины. Такие данные приводит МВД. С начала проведения АТО на востоке Украины погибли 455 представителей правоохранительных органов.

Достигнет 148 количество кинофильмов, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ возрождения национального кинематографа, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Почти треть людей, живущих в Украине с ВИЧ, не знают о своем ВИЧ-положительном статусе. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. В результате на сегодняшний день почти 123 тысячи украинцев получают необходимое лечение, а около 70 тысяч – не получают.

Начато уголовное производство по факту пожара в одесской гостинице "Токио-Стар", где в ночь на 17 августа погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Вступят в силу 1 октября 2019 года обновленные Государственные строительные нормы (ГСН), повышающие требования к пожарной безопасности в новых гостиницах.

15 млн грн по программе предоставления помощи в приобретении жилья для переселенцев "50 на 50" остаются неосвоенными. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, депутаты местных советов в основном игнорировали участие в данной программе.

Премии по 2 тыс. грнпо случаю 28-й годовщины Независимости Украины получат военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил. По 1 тыс грн получат все остальные военнослужащие.

11,9 тыс. образцов вооружения и военной техники поставлено Вооруженным силам в течение 2014-2019 годов, а также 1,4 млн единиц средств поражения, сообщил министр обороны Степан Полторак.

В Украине 96% учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке, о чем свидетельствует исследование проекта "Pro.Школу". По данным опроса, проведенного экспертами проекта, 88% учителей никогда не обращались к психологу за помощью, 91% нуждается в бесплатной юридической помощи, а 68% хотели бы знать, как решать конфликтные ситуации с родителями и учениками.

В течение 90 дней в 180-дневный период могут находиться без виз в Северной Македонии украинцы с биометрическими паспортами. Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Северной Македонии об условиях взаимных безвизовых поездок граждан.

Будет повышена с 1 сентября заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений Киева, обещал мэр столицы Виталий Кличко на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников столицы.

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Кандидатуры глав Винницкой, Запорожской и Ровенской ОГА, предложенные президентом Владимиром Зеленским, согласовал Кабмин. На должность руководителя Винницкой ОГА предложен Владислав Скальский, Запорожской – Виталий Туринок, Ровенской – Виталий Коваль.

Экономика

22 августа вступили в силу жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, отстроченные ранее с 22 мая, сообщила Государственная фискальная служба. Например, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.

Ослабил на 2 копейки, до 25,06 гривни за доллар, национальную валюту Национальный банк на 24 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 августа. При этом за неделю – с 20 по 27 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась на 12 копеек.

36,7 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки за семь месяцев 2019 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 19%; рост чистых комиссионных доходов на 16%; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 10,6 млрд грн; низкий объем отчислений в резервы – 6,3 млрд грн против 11,6 млрд в прошлом году.

Вырос на 5,5 пункта индекс потребительских настроений в Украине в июле года по сравнению с июнем – до 88 по 200-балльной шкале, что является наивысшим показателем с августа 2013 года, свидетельствует исследование Info Sapiens. "Доверие к новой власти способствует росту положительных ожиданий относительно развития экономики в целом", – отметили аналитики Info Sapiens.

Правительство одобрило кредит ЕБРР для компании "Укргазвыдобування" под гарантии правительства на сумму 51,85 млн евро для увеличения добычи газа. Кредит предоставляется по ставке месячного EURIBOR + 1% годовых с одноразовой комиссией 1% суммы траншей, комиссия по обязательствам – 0,5%.

До 50% компенсации расходов на энергосбережение ОСМД смогут получать за счет Фонда энергоэффективности. Наблюдательный совет фонда утвердил программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов. Уже с сентября ОСМД смогут подавать заявки.

Сократился на 1,11 млрд грн (на 1,3%) – до 86,18 млрд грн, портфель ОВГЗ иностранных инвесторов. Портфель ОВГЗ в собственности украинских банков также сократился – на 2,14 млрд грн (на 0,6%), до 336,96 млрд грн. Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений. Портфель юрлиц сократился на 0,63 млрд грн (на 2,4%) – до 25,26 млрд грн, физлиц – на 0,25 млрд грн (на 2,6%), до 9,36 млрд грн. В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 4,12 млрд грн (на 0,5%) – до 794,82 млрд грн.

По цене 65 млн долларов Украина будет поставлять Перу самолеты Ан-178, победившие в тендере по определению замены самолетам Ан-32Б, которые сейчас эксплуатирует национальная полиция Перу. Но итоги тендера пока не утвердил президент Перу.

Оставит без изменения, на уровне августа,"Нафтогаз Украины" в сентябре цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям.

Год малой приватизации принес Украине 1,48 млрд грн. Состоялось 1142 успешных аукциона, на которых было выставлены 2812 различных объектов. В торгах приняли участие 2 317 участников, конкурировавших за каждый лот, что позволило повысить стартовую цену в среднем на 59,64%.

Составили 2,69 трлн грн объемы доходов налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом крупных плательщиков, по итогам кампании декларирования в январе-июне, что на 4,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Плательщики офиса обеспечили 79,6% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. Они задекларировали 19,5 млрд грн налога на прибыль, что на 1,9 млрд, или на 11,2%, больше начислений за аналогичный период прошлого года.

Вывела с рынка 104 поднадзорных учреждения Нацкомфинуслуг в первом полугодии, в т.ч. 42 финансовые компании, 37 страховых компаний, 16 ломбардов, восемь кредитных союзов, шесть лизингодателей и один негосударственный пенсионный фонд.

Превысили 215 млрд грн активы небанковских финучреждений на 30 июня, что на 14% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом общие активы страховщиков выросли на 8 млрд грн, или на 14%, в т.ч. компаний по страхованию жизни – на 1,5 млрд грн, или на 13,6%, по рисковому страхованию – на 6,5 млрд грн, или на 14,1%. Общая стоимость активов финансовых компаний возросла на 36,6%, НПФ – на 14%, кредитных союзов – на 2,8%, ломбардов – на 0,3%.

На 41,3 млрд грн кредитов выдали за первое полугодие финкомпании, ломбарды и кредитные союзы, что на 43,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лизингодатели заключили договоры финансового лизинга на 12,3 млрд грн (рост на 11,1%). Финансовые компании предоставили услуги факторинга на 23,9 млрд грн (рост на 71%). Платежи по страхованию жизни составили 2,1 млрд грн (рост 20,7%) и по рисковому страхованию – 25,2 млрд грн (рост 16,2%). Общие страховые выплаты составили 6,7 млрд грн (рост 9,8%).

5,5 тыс. аграриев приняли участие в январе-июне в электронных земельных торгах, на которых они могут приобрести право аренды на земли сельхозназначения государственной собственности сроком на 7 лет. Всего за первое полугодие по результатам электронных торгов были реализованы права аренды 1385 земельных участков общей площадью 25 тыс. гектаров.

17,4 млрд кубометров газа уже находится в подземных хранилищах газа Украины, что является наибольшим показателем с 2012 года. Как сообщили в "Укртрансгазе", завершена закачка газа в четыре (из 10) подземные хранилища в связи с достижением плановых объемов. Режим закачки продолжается на шести хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.

Согласован международный ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы из Украины в Японию. Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 гг. открытие рынков 24 стран для украинских продуктов птицеводства.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов прогнозирует полноценный запуск своего ведомства в конце сентября: для этого Кабинет министров должен возложить на службу исполнение таможенных функций.

Кабмин возложил на Государственную налоговую службу функции реализации в стране налоговой политики, что позволит ей приступить к полноценной работе. К ГНС перейдут функции и полномочия Государственной фискальной службы (ГФС) по администрированию ЕСВ, а также в сфере борьбы с нарушениями налогового законодательства.

Мир

Суд в Москве оставил всех военнопленных украинских моряков под стражей до конца октября 2019 года. Московский городской суд рассмотрел апелляции четвертой группы: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого и Андрея Эйдера.

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Возобновились работы по спасению парижского собора Нотр-Дам, пострадавшего в результате пожара в ночь на 16 апреля. Пока нет точного архитектурного и реставрационного плана, ведутся только работы по укреплению стен и сводов. Реставрация начнется в следующем году. Сроков ее завершения сейчас не называют, хотя ранее президент Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен через пять лет.

Лишь 23% жителей Германии поддерживают сохранение санкций против России, которые были введены в качестве наказания за войну против Украины. Опрос, проведенный Институтом YouGov в Германии, показал, что более половины респондентов высказались за отмену экономического давления на Кремль: 21% сказали, что санкции нужно отменить немедленно, 32% выступили за постепенный процесс.

Выросла до 14% доля СПГ в объеме газа, поставляемого в Западную и Центральную Европу, в период с октября 2018 года по август 2019 с 5% за тот же период 2017-2018 годов. Доля норвежского газа снизилась до 33% с 38% – это многолетний минимум. Доля "Газпрома" снизилась на 1 процентный пункт, до 32% – это первое снижение с 2014-2015 гг.

Открылась крупнейшая в мире велопарковка – на центральном вокзале нидерландского города Утрехт, она рассчитана на 12,5 тыс. мест. Первый день хранения бесплатный, далее – 1,25 евро в день.

Премьер-министр Италии подал прошение об отставке президенту страны. У президента есть три варианта: способствовать созданию нового парламентского большинства, назначить техническое правительство или объявить досрочные выборы.

600 млн долларов в год президент США Дональд Трамп собирался предложить властям Дании за передачу Гренландии Соединенным Штатам. Сколько лет Вашингтон собирался перечислять такие суммы Дании, не говорится. Правительство Дании и руководство ее автономии — Гренландии – ранее высказались, что не намерены идти на эту сделку.

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