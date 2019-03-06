Украина хочет "застолбить" за собой 10 географических названий продуктов

Пока неясно, сколько времени займет регистрация географических указаний в Украине

Фото: Pixabay

Украина хочет "застолбить" за собой 10 географических названий продуктов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fd6/cd9/5c7fd6cd97170.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fd6/cd9/5c7fd6cd97170.jpg 2019-03-06T16:24:00+02:00 Экономика Пока неясно, сколько времени займет регистрация географических указаний в Украине

Первыми географическими указаниями (GI), зарегистрированными в Украине, станут два вида сыра, два фрукта, пять алкогольных напитков и мед. Об этом сообщил координатор проекта Европейского Союза (ЕС) "Географические указания в Украине" Саверио Савио в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;

PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;

TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.

"Мы планируем зарегистрировать два PDO для сыров (гуцульской овечьей брындзи и гуцульской коровьей брынзы), два PDO для фруктов и овощей (херсонский арбуз и мелитопольская черешня), два PGI и два PDO для вин, одно – для алкогольного напитка, а также PGI для меда", – сообщил он.

Савио отметил, что заявка на регистрацию "гуцульской овечьей брындзи" уже подана, а на регистрацию "гуцульской коровьей брынзы" внесут позже.

Он добавил, что недавно была создана ассоциация производителей бессарабских вин, и первый продукт, который будет там зарегистрирован, – вино из района озера Ялпуг.

При этом Савио подчеркнул, что пока неясно, сколько времени займет регистрация GI в Украине, так как "это зависит от бюрократии".

Срок действия географического указания неограничен, однако GI прекращает действовать, если продукт отсутствует на рынке в течение семи лет.

Напомним, что проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом.

В 2018 году в Министерство торговли и экономического развития поступила заявка на регистрацию географического указания "гуцульская овечья брындзя", которая в будущем станет основанием для охраны этого обозначения и в ЕС. Позже заявка поступила и на херсонский арбуз.

Между тем, украинские потребители оказались незащищенными от фальсификата на полках продуктовых магазинов. Журналисты "Сегодня" составили ТОП продуктов, которые безопасны только на первый взгляд, а потому этикетки на них лучше читать дважды:

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