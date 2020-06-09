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Украина и Дания могут нарастить товарооборот до 1 млрд долларов в год

9 июня, 19:06

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Дипломаты двух государств договорились об углублении политического диалога и активизации экономического сотрудничества

Украина и Дания, которая зимой выразила поддержку нашему государству, имеют все шансы нарастить ежегодный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с новым послом Королевства Дания в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном по случаю вручения копий верительных грамот, рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В частности, собеседники наметили будущие шаги, направленные на углубление политического диалога и активизацию экономического и инвестиционного сотрудничества.

Божок выразил благодарность Дании за неизменность позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за сохранение санкций против России как агрессора. Кроме того, он отметил реализацию Копенгагеном ряда программ, призванных способствовать внедрению системных реформ в Украине.

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В свою очередь посол Миккельсен заверил в дальнейшей поддержке Данией европейских и евроатлантических устремлений Украины.

Заместитель министра поздравил посла с прибытием в Украину и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что именно Дания стала первой страной Европы, которая начала открывать детские сады и школы. Также на прошлой неделе в Копенгагене двери для клиентов открыли парикмахерские и салоны красоты.

Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

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В прошлом году президент США Дональд Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно. Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии.

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инвестиции торговля экспорт Дания товарооборот

Источник: УНИАН

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