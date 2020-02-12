Украина и ЕС обновят соглашение о зоне свободной торговли – Гончарук

Украина и ЕС согласились развить работу в этом направлении

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Украина планирует в ближайшее время начать подготовительную работу по актуализации торговой части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, чтобы в следующем году выйти на подписание обновленного документа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга во вторник в Киеве.

"Мы сейчас смотрим на то, чтобы начать подготовку к актуализации Соглашения об ассоциации в торговой части. Такая возможность откроется для нас в следующем году, мы должны быть к этому готовы", – сказал он.

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Комиссар Варгеи подчеркнул, что ЕС планирует в этом году завершить всю подготовительную работу для пересмотра торговой части соглашения.

"Мы планируем сделать всю подготовительную работу уже в этом году, чтобы как можно скорее сделать этот пересмотр в следующем году и подписать все необходимые документы", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров.

Напомним, Украина будет добиваться зоны свободной торговли с США.

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