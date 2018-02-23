Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов

Сегодня, 15:26

Мир получил один из сигналов, которые свидетельствуют, что Украина движется вперед, говорит Порошенко

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Сегодня, 23 февраля, ПАО "Укрзализныця" и американская многоотраслевая корпорация General Electric подписали контракт на сумму в 1 млрд долларов. Присутствовавший на подписании документа президент Украины Петр Порошенко заявил, что результатом этого соглашения станет модернизация отечественной железной дороги и ее развитие.

"Но самое главное, что подписание рамочного договора станет залогом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном", – подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, это – один из тех сигналов, которые свидетельствуют, что Украина движется вперед.

"Это убедительное доказательство того, что мы вернулись к экономическому росту, что мы начинаем модернизировать инфраструктуру, что Украина является надежным партнером. Это – крупнейшая сделка за многие годы", – добавил Порошенко.

Президент поблагодарил Министерство инфраструктуры, Укрэксимбанк, Администрацию президента и Совет по инвестициям за активную работу по подготовке подписания соглашения.

General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства в течение 7 лет. Весь проект обойдется УЗ в 1 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году билеты на поезда подорожают – "Укрзализныця" планирует дважды поднять тарифы на пассажирские перевозки, о чем сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов. 

Кроме того, "Укрзализныця" заявила, что билеты рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета, так как нынешний подрядчик "не очень качественно" выполняет работы. 
кредит, укрзализныця, Порошенко, соглашения, модернизация, General Electric

Вы сейчас просматриваете новость "Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Фото: ТАСС

Бизнес требует прозрачности от "Укрзализныци"

11 Ноября 2017, 00:06

Клиенты "Укрзализныци" настаивают на проведении аудита, насколько прозрачно сформированы тарифы на грузовые перевозки

Транспорт

Фото: uz.gov.ua

"Укрзализныця" получит от ЕБРР 150 млн евро

14 Декабря 2017, 00:46

Компания получит кредит двумя траншами
Загрузка...

Экономика

Проводникам поездов в Украине повысили зарплаты

1 Февраля, 17:08

Также "Укрзализныця" увеличила оклады работников самых простых профессий

Транспорт

Виктор Галасюк: Мы показываем, где взять средства без повышения грузовых тарифов

Корпоратизация "Укрзализныци" позволит избежать повышения тарифов - нардеп

17 Ноября 2017, 16:50

Галасюк объяснил, как УЗ может привлечь долгосрочные инвестиционные средства
Загрузка...