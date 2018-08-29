Украина и Канада намерены расширить Соглашение о свободной торговле

Украина и Канада в ближайшее время намерены начать обсуждение вопроса о расширении Соглашения о свободной торговле между странами, заявил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

"Я думаю, что пришло время расширять Соглашение о свободной торговле на сферу услуг и на сферу инвестиций. Это следующий логический шаг, и, думаю, что мы даже опоздали с началом этих переговоров... В ближайшие месяцы, думаю, что не позже октября мы начнем переговоры о расширении сферы действия соглашения", – рассказал дипломат.

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Шевченко сообщил, что существует предварительная договоренность о визите первого вице-премьера – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива в Канаду для проведения заседания двусторонней комиссии, которая администрирует Соглашение о свободной торговле между странами.

"Думаю, что это хороший момент, чтобы начать переговоры", – отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что в сфере услуг Канаду очень интересует все, что связано с IT-технологиями.

"Это очень сильное направление для нашего сотрудничества. Сейчас крупные канадские компании серьезные заказы передают украинским айтишникам. Мы говорим о тысячах украинских айтишников, которые задействованы в написании программного обеспечения для канадских компаний. Соглашение должно создать для этого лучшие условия", – объяснил посол.

Отметим, о свободной торговле Украина сейчас договаривается с Сербией – о приверженности подписанию соглашения о ЗСТ заявил президент Александар Вучич. Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что рост товарооборота Украины с Сербией в первом квартале текущего года составил 34%.

Непростой переговорный процесс идет по зоне свободной торговли Украины и Турции – как у Киева, так и у Анкары есть свое мнение по чувствительным товарным позициям, хотя в целом 90% соглашения о ЗСТ с Турцией уже готово, рассказал в интервью "Сегодня" посол Украины в Турции Андрей Сибига.