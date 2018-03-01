Результаты сотрудничества прошлого года и планы на будущий премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил со своим латвийским коллегой в Риге

Украина и Латвия увеличили товарооборот почти на треть. Результаты сотрудничества прошлого года и планы на будущий премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил со своим латвийским коллегой в Риге.

Там премьер находится с официальным визитом. Уже в следующем году объемы торговли вырастут вдвое, рассчитывает премьер.

Мы экспортируем металл, нефть и продукты питания. Покупаем медпрепараты и товары легкой промышленности. Новые возможности для бизнеса появятся и с появлением в Украине Антикоррупционного суда, отметил Гройсман.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии вручило официальную ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Киев исключить Латвию из списка "офшорных стран". Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Латвийский министр заявил, что работа по решению вопроса об исключении страны из украинского офшорного сипска уже ведется: в Латвии над решением работает Министерство финансов, а в Украине данный вопрос совместно рассматривается латвийскими и эстонскими послами.

Ринкевичс объяснил, что включение Латвии в список стран, рассматриваемых Украиной, как офшоры, было вызвано неправильным толкованием нового налогового регулирования в стране.