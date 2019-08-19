Украина и Молдова готовят новый маршрут импорта газа из Румынии: названа дата

Фото: "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" и "Молдовагаз" совместно с операторами газотранспортных систем (ГТС) других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север".

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании в понедельник, 19 августа.

"Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд куб. м газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", – сказано в сообщении.

По данным "Укртрансгаза", транспортировка газа из точки "Исакча-1 – Орловка" будет проходить по магистральным газопроводам "Раздельная – Измаил" и "Шебелинка – Днепр – Кривой Рог – Измаил".

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Специалисты "Укртрансгаза" и "Молдовагаза" согласовали модернизацию приграничных газоизмерительных станций (ГИС) "Гребенники" (Украина) и "Каушаны" (Молдова) для работы в реверсном режиме.

В компании добавили, что Украина планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС "Гребенники" до конца этого года.

"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь, диверсифицировав пути поставок газа, оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения газом своих потребителей", – сказано в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

В июле директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что 22 июля импорт газа достиг 66,3 млн куб. м в сутки, что соответствует 100% технических мощностей украинской газотранспортной системы.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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