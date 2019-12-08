Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе сотрудничества

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются в данное время в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством Премьер-министра Алексея Гончарука.

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

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"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неустанную работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", – отметил Владимир Зеленский.

"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", – подчеркнул глава государства.

"Я высоко оценила чрезвычайный прогресс, которого Президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила Президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, среди прочего – с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", – отметила Кристалина Георгиева.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ находилась в Украине с 14 по 22 ноября. В заявлении главы миссии Рона ван Родена говорится о "существенном прогрессе, достигнутом в последние несколько месяцев на пути реформ". Он также анонсировал продолжение переговоров о новой программе (Staff Level Agreement) в следующие недели.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что стороны провели конструктивные переговоры, а работа над новой программой продолжается в тесном сотрудничестве.

Ранее глава правительства заявил, что продолжение переговоров с МВФ в течение полугода – это нормальное явление, и работа с кредитором осуществляется постоянно. Он также отметил, что деньги – не главное в отношениях Киева и фонда:

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