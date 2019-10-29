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Украина и МВФ: Гончарук ждет нового визита ревизоров в Киев

29 октября, 13:44

В Кабмине рассчитываю на новую программу Международного валютного фонда

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

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Украина может достичь договоренностей о новой программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ) после очередного визита миссии фонда в Киев. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 29 октября на проходящем в Мариуполе первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из МВФ приедут в Украину для того, чтобы еще раз проговорить это. И мы рассчитываем, что мы все-таки достигнем договоренности относительно формата новой программы", – сказал Гончарук.

Глава правительства уточнил, что визит миссии МВФ в Украину ожидается в ноябре. А заключение новой программы, по мнению премьера, станет положительным сигналом для инвесторов.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова также анонсировала скорое прибытие в Украину миссии МВФ. По словам главы Минфина, новый меморандум с фондом обязательно будет содержать пункты, касающиеся реформ в Украине. При этом Маркарова добавила, что предоставленный МВФ кредит поможет также открыть финансирование и от Всемирного банка и Евросоюза.

Последняя миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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Источник: Сегодня

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