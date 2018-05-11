Украина и МВФ начнут новую программу кредитования

Украина планирует заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после окончания текущей программы. Нынешняя программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает "Новое время".

"Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать.… Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа", – заявил Данилюк.

При этом, по словам министра, правительство пока не будет начинать работу над новой программой, так как еще нужно выполнить действующую, и уже потом думать об условиях следующей.

"Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики. Тем не менее в новой программе первым вопросом будет то, что не выполнено в этой программе. Так всегда делается. Поэтому давайте сфокусируемся на том, чтобы сейчас выполнить свои обязательства", – объяснил Данилюк.

Напомним, для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, согласно требованиям МВФ и обязательствам Украины, правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.