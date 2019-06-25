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Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе – Маркарова

25 июня, 09:55

Программа stand-by выполнила свои функции, считает глава Минфина

Фото: Getty Images

Украина ведет активные переговоры по поводу новой программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, пишет Bloomberg.

"Программу, которая у нас есть сейчас, мы разработали, чтобы покрыть период двух выборов в Украине. В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать", – отметила Маркарова.

Министр финансов прогнозирует, что срок новой программы составит три года, однако о размере кредита Маркарова говорить не стала. 

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Напомним, в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Так, последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.


Ранее в Администрации президента Владимира Зеленского также подтверждали, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с МВФ на три-четыре года. В то же время, как считают у главы государства, обязательства Украины в рамках текущей программы МВФ должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только Фонда, но и всех системных инвесторов.

Как известно, от сотрудничества с МВФ зависит предоставление Украине макрофинансовой помощи ЕС, займов Всемирного банка, а также финансовой поддержки от США. 

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Тег программа, Минфин, Украина, транш, stand-by, МВФ, Маркарова

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