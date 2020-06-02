Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждают

В фонде заверили, что не выступают против внедрения накопительной системы

После того, как правительство задумалось о новом формате накопительных пенсий,Министерство социальной политики обсудило с Международным валютным фондом (МВФ) вопросы пенсионной реформы в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Внедрение второго (накопительного) уровня пенсионной системы стало одной из тем встречи. При этом МВФ отрицает, что выступает против такой реформы.

"Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время", – сообщили в правительстве.

Реклама

Читайте также: Пенсионерам старше 75 лет выплатят надбавки: названа сумма

Кроме того, как заявила по результатам встречи глава Минсоцполитики Марина Лазебная, с 2021 года необходимо законодательно восстановить 1 марта как дату для проведения ежегодной индексации пенсий, которая в 2020-м была отложена.

"Это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы. Специалисты миссии МВФ отметили, что поддерживают такую ​​инициативу и считают ее важной", - говорится в сообщении.

Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

Реклама

Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама