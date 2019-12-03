Украина и Россия продлили на 10 лет контракт на транзит нефти: детали

Подписание договора. Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Государственная компания "Укртранснафта", которая ранее получила компенсацию за грязную нефть из России, и российская компания "Транснефть" договорились о продлении транзита нефти по территории Украины до 1 января 2030 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укртранснафты".

"3 декабря 2019 года "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет – с 1 января 2020 до 1 января 2030 года", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что, кроме пролонгации самого договора, дополнительное соглашение актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

При этом базовые принципы сотрудничества между предприятиями остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов "Укртранснафты", - говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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