Украина и Россия активизируют работу по договору о транзите газа

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Украина и Россия на двусторонних консультации по газу в Вене договорились активизировать работу по договору о транзите российского газа. Об этом сообщило Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу. Переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате — участием с европейской стороны", — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что подписание долгосрочного договора по транзиту газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях — это "вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы". В ведомстве также подчеркнули, что Киев "как надежный партнер должен обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки".

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Ранее Минэнерго РФ и компания "Газпром" сообщили о состоявшихся переговорах в Вене с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, руководителей "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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