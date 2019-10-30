Украина и Россия должны обнулить взаимные претензии по газу — Путин

Фото: kremlin.ru

России, позиция которой разочаровала Еврокомиссию, и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по "ложному" реверсу. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда например семь млрд долларов пытаются предъявить через украинские суды Газпрому к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя Газпром ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", — отметил российский лидер.

По его мнению, "надо от этого абсурда избавится, обнулить все требования с обеих сторон". "Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают в Украине сегодня", — сказал он, комментируя недавние трехсторонние газовые консультации.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев на трехсторонних консультациях по газу предложил провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.

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Он подчеркнул, что Киев готов "в любое время очень активно заниматься техническими и политическими вопросами переговоров".

Глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что очередные трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу пройдут в конце ноября.

Ранее сообщалось, что "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

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Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": по ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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