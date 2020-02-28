Украина и Россия могут продлить газовый контракт: в "Нафтогазе" назвали условие

Есть шанс, что соглашение о транзите газа будет работать еще 10-20 лет, считают в компании

Если Россия не сможет достроить "Северный поток – 2" из-за санкций США, Украина сможет продлить контракт на транзит российского газа в Европу после 2024 года. Такое заявление сделал глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью Die Zeit.

"Зависит от того, сможет ли Россия закончить строительство дополнительных газопроводов вроде "Северного потока – 2". Если им не удастся, мы сможем продлить соглашение еще на 10 или 20 лет. Если же удастся, то россияне будут пытаться обойти нашу транзитную систему", – сказал Коболев.

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Напомним, 30 декабря 2019 года длительные переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием пятилетнего контракта. В этом договоре зафиксированы только обязательства "Нафтогаза" по прокачке определенных объемов, но не зафиксированы обязательства России поставлять этот объем.

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При этом, как неоднократно уверяли в "Нафтогазе", Украина не планирует возобновлять прямые закупки газау российского "Газпрома". При этом юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

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