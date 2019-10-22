Украина и Россия обсудили соглашение о транзите газа

Украина, Европейская комиссия и Россия провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Встреча состоялась в Брюсселе.

Как отмечается, в ходе консультаций стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС (газотранспортной системы). Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.

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Ранее сообщалось, что "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

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Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": по ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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