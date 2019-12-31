Украина и Россия подписали контракт на транзит газа

Минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года

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Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу, который принесет нашей стране не менее 7 млрд долл.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", – написал он.

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Зеленский также уточнил, что согласно условиям контракта, минимально гарантированная прокачка – 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически есть возможность прокачивать и больше.

"Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", – добавил президент.

Ранее Кабинет министров разрешил "Нафтогазу Украины" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Ранее компания "Оператор газотранспортной системы Украины" объявила о завершении пятидневных переговоров с "Газпромом", однако уточнила, что о подписании окончательных документов речь еще не идет.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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