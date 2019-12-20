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Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

20 декабря, 21:19

Представители двух стран подписали документ, который определяет условия транзита газа и содержит положения об урегулировании претензий

/ Фото: AFP

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщают росСМИ со ссылкой на слова представителя "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", – сказал он.

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Позже в Офисе президента Украины подтвердили факт договоренностей, сообщив, что "представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий".

У Зеленского также пообещали в субботу, 21 декабря, сообщить подробности договора в ходе брифинга министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента.

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Напомним, сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме. 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

При этом, как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источники: Сегодня , ТАСС

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