Украина и Россия продлили транзит нефти: эксперты оценили договоренность

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Государственная компания "Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" продлили транзит нефти по территории Украиныдо 1 января 2030 года. Сайт "Сегодня" попросил экспертов оценить факт договоренности.

"Это стандартная процедура, такие операции всегда делают "в долгую", – говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

В то же время сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подчеркнул, что объемы транзита нефти через Украину падают, поэтому в обновленном договоре важно было это предупредить.

"Я не видел договора. Подозреваю, что там какие-то общие вещи, не факт, что даже зафиксированы объемы транзита, а это очень важно, поскольку транзит нефти через Украину падает последние десять лет . Очень надеюсь, что в этом документе есть хоть какие-то цифры и обязательства российских поставщиков", – отметил специалист.

Также Марунич подчеркнул, что продление договора на прокачку нефти нельзя рассматривать в контексте переговоров о транзите газа.

"Это разные структуры [в отношении нефти и газа]. А объем транзита через Украину российского газа и нефти – несопоставимые вещи: если почти половина российского газа идет через Украину в Европу, то нефти – до 10%", – сказал он.

Во всяком случае, подписание договора с РФ нельзя оправдать даже получением дохода от транзита, считает Сиренко.

"Моя точка зрения: чем меньше иметь дел с Россией – тем лучше. Нужно принять политическое решение поставить большой замок… Стратегически нам работать с русскими просто неправильно", – сказал он.

Новости "Сегодня" ранее писали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировкуи восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Как известно, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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