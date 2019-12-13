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Украина и Россия провели газовые переговоры в Вене: Витренко сообщил детали

13 декабря, 18:09

Руководители "Нафтогаза" и "Газпроса" обсуждали варианты транзита

Юрий Витренко

Юрий Витренко / Фото: УНИАН

Украина на переговорах по газу занимают максимально конструктивную позицию. Об этом в Facebook после встречи в Вене сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Завершили встречу с Алексеем Миллером. Договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию", - написал он.

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Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что долгосрочный контракт на транзит российского газа с четко определенными объемами поставок является плюсом и фактором стабильности не только для украинской стороны, но и для Европейского Союза и российского "Газпрома".

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Фото: А.Ракитин

Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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Юрий Витренко газовые переговоры транзит газа

Источник: Сегодня

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