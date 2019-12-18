Украина и Румыния заключили историческое соглашение по газу: подробности

Фото: "Укртрансгаз"

Пока Киев и Москва продолжают переговоры по газу, компания "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года. Переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Это значит, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо по новому маршруту поставок – из Южной Европы и Турции – через Болгарию и Румынию – в Украину и дальше в Молдову. То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб.м в сутки.

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"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", – заявил Сергей Макогон, генеральный директор недавно созданного "Оператора ГТС Украины".

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Во время встречи в городе Брюссель 12 декабря 2019 года операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии принципиально согласовали текст соглашений по обеспечению реверса трансбалканским газопроводом, а именно по "Транзиту-1" в направлении Болгария-Румыния-Украина-Молдова.

Отметим, что подписанное ранее соглашение между операторами ГТС Украины и Румынии не позволяло транспортировать природный газ в реверсном направлении, а также не обеспечивало европейские правила взаимодействия, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между "Нафтогазом" и ОАО "Газпром". По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое условие будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.

Более того, такое соглашение создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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