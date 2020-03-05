Украина и США могут заключить долгосрочный контракт по газу

Долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией

Украина намерена заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставку больших объемов природного газа из США через Польшу. Такое заявление сделал в интервью УНИАН и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас – это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши", – сказал министр.

По его словам, долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

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"Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или по другим вопросам с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу", – сказал он.

При этом руководитель министерства не стал раскрывать детали о возможных объемах закупки, отметив только, что они будут крупными.

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Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 млрд куб. м, – до 14,25 млрд куб. м. Импорт газа осуществлялся исключительно из Европы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина и Россия могут продлить газовый контракт при определенных условиях.

Однако в январе 2020 года глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон анонсировал, что в украинскую "трубу" инвестируют средства. Цель – добиться того, чтобы через пять лет газотранспортная система могла работать только на внутренних объемах.

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