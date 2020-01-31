Украина и Великобритания будут еще год торговать по-старому

Изменения возможны лишь с 1 января 2021 года

/ Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo

Украина и Великобритания, депутаты которой 31 января под звуки волынки покинули здание Европарламента, заканчивают согласование текста договора о свободной торговле, которое начнет действовать после завершения переходного периода в Британии. Такое заявление сделал торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка.

"Выход Великобритании из ЕС сегодня ничего не меняет в торговых отношениях Украины и Великобритании. До 31 декабря 2020 года между обеими странами по-прежнему будет действовать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", – отметил Качка в Facebook.

По его словам, это происходит в силу положений соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

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"Однако с 1 января 2021 года между нашей страной и Великобританией будет действовать соглашение о свободной торговле", – рассказал Качка.

И этот текст сейчас заканчивают согласовывать.

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"Готовясь к жесткому Brexit, мы уже согласовали текст этого договора. Теперь у нас есть дополнительное время для того, чтобы усовершенствовать некоторые его элементы", – отметил замминистра.

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что с высокой долей вероятности после Brexit возникнет новый, экономически очень мощный конгломерат стран, который условно можно будет назвать "Новая Британская империя". И Украине уже сейчас впору подумать о том, как "встроиться" в эту структуру.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Великобритания выходит из Евросоюза. "Разводу" с ЕС предшествовали скандалы, референдумы и многочисленные кадровые перестановки в правительстве.

Напомним, выход из состава Европейского Союза уже стоил Великобритании более 170 млрд долларов, и в будущем Brexit может очень сильно ударить по банковской системе королевства, обрушив национальную валюту – фунт стерлингов.

Все подробности в спецтеме Brexit

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