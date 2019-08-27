Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,06
27,73

Украина и Всемирный банк подписали новое соглашение на 200 миллионов долларов

27 августа, 16:40

Документ подписали Оксана Маркарова и Сату Кахконен

Фото: Министерство финансов Украины

Фото: Министерство финансов Украины

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 200 млн долларов на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Соглашение о займе по соответствующему проекту подписали во вторник, 27 августа, министр финансов Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, которая находится в Киеве.

"Привлечение займа позволит создать и ввести в общий доступ Государственный аграрный реестр, провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр, разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин", – сказано в сообщении.

Реклама

Сату Кахконен (слева), Оксана Маркарова (в центре) и Ольга Трофимцева. Фото: Минфин Украины

Сату Кахконен (слева), Оксана Маркарова (в центре) и Ольга Трофимцева. Фото: Минфин Украины

В тренде
Парубий оценил 100 дней президентства Зеленского
Андрей Парубий. Фото: Верховная Рада

Пресс-служба Минфина также отмечает, что заем позволит провести спутниковое картографирование территории Украины, усилить систему контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик.

Проект будет реализован рамках стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Новости "Сегодня" писали, что президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс после встречи с Владимиром Зеленским объяснил, как Украине привлечь инвесторов, и сформулировал основные экономические задачи для нашей страны, которые ему пообещал выполнить украинский президент.

Ранее украинская власть также "сверила часы" с Европейским банком реконструкции и развития:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Всемирный банк займы Маркарова Кахконен

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угроза
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угрозаЭкономика
"Золотая" картошка: будут ли падать ценыЭкономика
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествахЭкономика

Новости партнеров

Loading...