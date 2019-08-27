Украина и Всемирный банк подписали новое соглашение на 200 миллионов долларов

Фото: Министерство финансов Украины

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 200 млн долларов на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Соглашение о займе по соответствующему проекту подписали во вторник, 27 августа, министр финансов Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, которая находится в Киеве.

"Привлечение займа позволит создать и ввести в общий доступ Государственный аграрный реестр, провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр, разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин", – сказано в сообщении.

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Сату Кахконен (слева), Оксана Маркарова (в центре) и Ольга Трофимцева. Фото: Минфин Украины

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Пресс-служба Минфина также отмечает, что заем позволит провести спутниковое картографирование территории Украины, усилить систему контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик.

Проект будет реализован рамках стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Новости "Сегодня" писали, что президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс после встречи с Владимиром Зеленским объяснил, как Украине привлечь инвесторов, и сформулировал основные экономические задачи для нашей страны, которые ему пообещал выполнить украинский президент.

Ранее украинская власть также "сверила часы" с Европейским банком реконструкции и развития:

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