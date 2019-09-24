Украина идет к большой приватизации: сколько советников назначит Кабмин

Фото: opz.odessa.net

В Украине планируется новый старт массовой приватизации. На этом фоне Кабинет министров намерен назначить пять советников по большой приватизации – продаже крупных госпредприятий. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе Visa Cashless Forum в Киеве.

"Наконец, сегодня я разблокирую пять советников по большой приватизации из Фонда госимущества. И подаю на правительство", – сказал Милованов.

Читайте также: "Повычищать товарищей": Гончарук поставил задачу новому главе ФГИ

Реклама

Он также отметил, что, после принятия Верховной Радой закона о приватизации к списку крупных госпредприятий, подлежащих продаже, добавится еще 21 компания.

"Пока мы тут с вами разговариваем, мой заместитель Павел Кухта отправил на согласование, с, приблизительно, 30 органами центральной власти 800 предприятий на приватизацию", – добавил министр.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

Напомним,13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 1054-1, которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама