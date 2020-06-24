Украина изменила правила экспорта оружия

Кабинет министров Украины отменил обязательство компаний, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, согласовывать внешние цены на товары военного назначения с государственным концерном "Укроборонпром". Об этом говорится в постановлении Кабмина.
При этом компании будут по-прежнему иметь право по собственному желанию обращаться к спецэкспортеру за информационной помощью.
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Предполагается, что такой подход поможет устранить искусственные барьеры, создать равные условия внешней торговли и повысить конкурентоспособность украинской продукции военного назначения на международном рынке.
Напомним, согласно планам украинский властей, "Укроборонпром" будет реформирован. План нововведений уже представили Исполнительному комитету реформ. Там ожидают, что после этой реформы украинские военные смогут получать качественную отечественную технику.
Также сообщалось, что "Укроборонпром" избавится от 23 предприятий. В Фонд госимущества будут переданы неработающие предприятия, на которых давно не производится продукция военного назначения.
Кроме того, ранее "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат. Узнавайте об этом из сюжета "Сегодня":
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