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Украина качает газ из Польши: сколько топлива сможем принять

17 января, 12:20

Макогон объяснил, на какие объемы рассчитаны соединения с польской газотранспортной системой

/ Фото: AFP

Украина, для которой подешевел импортный газ, сможет принять 6,6 млрд кубометров голубого топлива из Польши на протяжении 2020 года. Об этом заявил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"У Украины уже есть два соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи. Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд куб м газа в год", – написал Макогон на своей странице в Facebook.

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Как известно, Украина не импортирует газ из России для собственных нужд с ноября 2015 года и лишь обеспечивает его транзит по своей территории. Вместо этого газ поступает исключительно из стран Евросоюза по реверсным маршрутам, в частности, их Польши. Впрочем, теперь Украина допускает прямой импорт газа из России.

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Фото: slon.pics - Freepik

Такие заявления начали звучать после того, как Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами.

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газ Польша ГТС Украина импорт газа Сергей Макогон Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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