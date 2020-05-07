Украина копит валюту: резервы НБУ заметно увеличились

По состоянию на 1 мая 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 25,70 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, за апрель резервы по сравнению с мартовскими показателями выросли на 3,1%. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка – по управлению резервами и на валютном рынке. <...> Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

С начала 2020 года международные резервы увеличились на 40 млн гривен.

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В целом динамику ЗВР в апреле-2020 определяли такие факторы:

Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

"Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле. Предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривня усилила свои позиции, а Нацбанк возобновил операции по наращиванию международных резервов", – объяснили в НБУ.

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Чистая покупка валюты Национальным банком в апреле составила 678,8 млн долл. Интервенции по покупке валюты проводились в отдельные дни и в целом составили 723,3 млн долл. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону падения Нацбанк в течение месяца продал 44,5 млн долл.

Операции правительства по управлению государственным долгом.

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На обслуживание и погашение валютного госдолга в апреле потратили 303,9 млн долл. Из этой суммы 128,6 млн долл. ушло на погашение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на 164,4 млн долл.", – уточнили в НБУ.

Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 232 млн долл. (в эквиваленте).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа Международного валютного фонда, о которой официальный Киев договорился еще в конце 2019 года, но пока что выполнил не все требования, а потому официальные документы не были подписаны.

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