Украина копит "зимний" газ: насколько заполнены хранилища

Сезон закачки топлива начался в марте, а объемы идут на рекорд

Украина снижает транзит и увеличивает импорт газа. Это уже сказалось на объемах голубого топлива, которые страна копит в подземных хранилищах (ПХГ), свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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Так, по состоянию на 18 июля в ПХГ было накоплено 21,2 млрд кубометров газа. В целом запасы газа в ПХГ 18 июля были на 41% больше, чем в аналогичную дату 2019 года (15 млрд кубометров). В целом хранилища газа заполнены на 68%.

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Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ Украина начала 11 марта. По состоянию на 11 марта в ПХГ находилось 15,81 млрд куб. м газа. Как уточнял глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, для прохождения следующего отопительного сезона Украине достаточно около 18 млрд кубометров газа в ПХГ.

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На сегодняшний день голубое топливо поступает в Украину исключительно из Европейского Союза, страна не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года. Никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя, согласно транзитному контракту, юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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