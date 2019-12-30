Украина купит еще 40 американских локомотивов для "Укрзализныци"

/ Фото: Евгений Кравцов, Facebook

"Укрзализныця" планирует приобрести 40 локомотивов General Electric в 2020 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"40 локомотивов General Electric планируем приобрести в 2020 году. У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав "Укрзализныци", и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях", – обозначил Криклий.

Министерство инфраструктуры Украины, "Укрзализныця" и компания Wabtec (GE Transportation) сегодня подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TЭ33AC корпорации General Electric и предоставление услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов.

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"Справедливая стоимость локомотивов и условия финансирования договора поставки – это ключевые вопросы, которые определяют дальнейшее сотрудничество с компанией Wabtec. "Укрзализныця" с марта 2019 года находилась в переговорном процессе по сервисному обслуживанию поставленных ранее локомотивов и его стоимости. Моей задачей было ускорить эти процессы, вместе с тем, обеспечить максимально выгодные для Украины условия. Сейчас General Electric вместе с финансовыми партнерами представили нам условия, которые мы считаем приемлемыми. Мы финализируют согласования этих условий, затем начнется подготовка проектной документации. Также важным моментом является расширение локализации производства в Украине. Об этом мы также ведем переговоры", – заявил министр.

Напомним, 23 февраля 2018 был подписан договор поставки тепловозов между "Укрэксимбанком" и GE и договор финансового лизинга между "Укрзализныцей" и "Укрэксимбанк" на 30 тепловозов производства GE. На первом этапе стратегического сотрудничества General Electric впервые была осуществлена ​​локализация в Украине железнодорожной тяги – уровень локализации составил около 10%. "Крюковский вагоностроительный завод" организовал и обеспечил процесс дооснащения тепловозов оборудованием в соответствии с технологиями и конструкторской документации производителя.

Стоимость контракта составила около миллиарда долларов. Договаривались о том, что General Electric поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект рассчитан на 15 лет.

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