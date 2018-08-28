Украина может не уложиться в бюджет по субсидиям – Счетная палата

В ведомстве рассказали, какая часть задолженности по субсидиям на ЖК-услуги уже просрочена

Задолженность по предоставленным льготам и субсидиям населению на оплату жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 июля составила 8,3 млрд грн, 60% из которых просрочено – такую информацию обнародовала Счетная палата со ссылкой на результаты анализа выполнения государственного бюджета Украины на 2018 год в первом полугодии.

По информации ведомства, в январе-июне была перечислена субвенция для предоставления льгот и жилищных субсидий на уровне 77% годового плана.

Учитывая эти показатели, Счетная палата предупредила о рисках не обеспечения до конца года этих выплат населению в полном объеме.

Отметим, на оплату субсидий до конца года может понадобиться дополнительно около 7 млрд грн, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Он добавил, что размер субсидии в следующем году будет зависеть от цены на газ.

По информации Ревы, в летний период, когда нужно было переоформлять субсидии, обратилось около 4 млн человек. Из них субсидии назначены 3 млн 200 тыс. украинцам.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что перерасчет цены на газ и ЖКХ не повлияет на получателей субсидий.

Напомним, с момента создания электронного реестра субсидий в Украине обнаружено 20 тысяч фальшивых получателей "льгот". Нечестные граждане получали субсидии по нескольким местам регистрации. Из-за таких случаем систему оформления субсидий в Украине постепенно меняют, а требования к претендентам на получение "скидок" ужесточаются.