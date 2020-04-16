Украина может остаться без абрикосов и черешни

Апрельские заморозки в Украине серьезно снизили потенциал урожая черешни, абрикоса и персика в южных и центральных областях. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"В черешневой столице Украины – Мелитополе Запорожской области – в ночное время температура воздуха опускалась до 3-4 градусов ниже нуля, в то время, как сады черешни активно цвели. Аналогичная ситуация наблюдалась и неделю назад, когда заморозки были еще более губительными. И если неделю назад заморозками повредило в основном ранние сорта черешни, то теперь урон был нанесен и средним, и даже поздним сортам", – отмечают эксперты.

По их словам, обычно заморозки в это время не так страшны садам черешни и других косточковых фруктов, однако в этом году зима была аномальной теплой, поэтому сокодвижение и распускание почек началось раньше обычных сроков.

Реклама

Ситуация усугублялась тем, что южные регионы Украины страдали от сильной засухи, а далеко не все сады выращиваются на орошении. Соответственно, в садах черешни, персика, абрикоса и других косточковых, где деревья были в стрессе от дефицита влаги, ущерб был максимальным – по оценкам фермеров, урожая ранних и средних сортов не будет вовсе, а также снизится урожай поздних сортов.

"Еще более низкие температуры воздуха наблюдались в центральных регионах Украины, где в последнее время также активно развивается выращивание косточковых фруктов. Однако здесь и цветение начинается чуть позже. Поэтому ущерб для поздних сортов был не настолько существенным. А вот ранние сорта, по предварительным оценкам, погибли почти полностью. Поэтому, вполне вероятно, что в этом году цены на черешню, абрикос, персик и нектарин в Украине будут достаточно высокими. Тем более что импортировать их будет сложнее, а стоимость логистики в последнее время резко выросла", - резюмировали специалисты.

Напомним, также аграрии ранее сообщили, что из-за коронавируса Украина потеряла 38% экспорта яблок, что является антирекордом за пять лет.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как украинцы экономят во время карантина и на сколько еще людям хватит сбережений:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама