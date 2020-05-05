Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина может получить 1,2 млрд евро: деньги поступят после согласования с Европарламентом

5 мая, 19:46

Виктория Подолянец

Решение еще должен одобрить Совет Европы

Фото: facebook.com/eucouncil

Фото: facebook.com/eucouncil

Совет ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса, от которых европейские страны смогут оправиться только к концу 2022 года.

Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса, из которых 1,2 млрд евро предусмотрены для Украины.

"Страны с официально признанной перспективой членства и страны-соседи являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас более критично, чем когда-либо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в реагировании на экономическое и социальное измерение этого глобального кризиса", – отметил Здравко Марич, министр финансов Хорватии.

Реклама

Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях. Из указанных 3 млрд для отдельных стран предусмотрены:

  • Украине – 1,2 млрд евро;
  • Грузии – 150 млн евро;
  • Молдове – 100 млн евро;
  • Боснии и Герцеговине – 250 млн евро;
  • Албании – 180 млн евро;
  • Северной Македонии – 160 млн евро;
  • Косово – 100 млн евро;
  • Черногории – 60 млн евро;
  • Иордании – 200 млн евро;
  • Тунису – 600 млн евро.

"Вместе с поддержкой от МВФ эти средства помогут улучшить макроэкономическую стабильность и позволят направлять ресурсы на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии", – добавляют в сообщении.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита – 15 лет. Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.

Текст еще должен быть согласован Европарламентом и Советом ЕС перед вступлением в силу.

В тренде
Рынки ушли в подполье: работают в перерывах между проверками

Реклама

Предоставление финансовой помощи Украине активно лоббирует Польша. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна поддерживает предложения Еврокомиссии о пакете макрофинансовой помощи на сумму 3 млрд евро для десяти соседних стран Cообщества (включая 1,2 млрд евро для Украины), а также отстаивает идею направления 140 млн евро из фонда политики соседства на неотложные нужды государств Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом, и в конечном итоге эта сумма превысит 700 млн евро. А в рамках Вышеградской группы Польша предложила запустить чрезвычайную программу V4EastSolidarity для государств Восточного партнерства в рамках Международного Вышеградского фонда.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что Европейский Союз выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро, которые правительство направило на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности, малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила о том, что еврозона столкнется с "беспрецедентным по скорости и силе в мирное время экономическим спадом". Она указала, тем не менее, на то, что такие прогнозы сложно делать, поскольку неизвестно, как долго продлится эпидемия.

А новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин в Украине ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Европарламент кредиты коронавирус Совет ЕС

Источник: Европейская правда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат
В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплатЭкономика
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямЭкономика
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасльЭкономика
"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынковЭкономика
В Украине разрешили работу рынков во время карантина
В Украине разрешили работу рынков во время карантинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...