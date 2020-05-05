Украина может получить 1,2 млрд евро: деньги поступят после согласования с Европарламентом

Фото: facebook.com/eucouncil

Совет ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса, от которых европейские страны смогут оправиться только к концу 2022 года.

Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса, из которых 1,2 млрд евро предусмотрены для Украины.

"Страны с официально признанной перспективой членства и страны-соседи являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас более критично, чем когда-либо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в реагировании на экономическое и социальное измерение этого глобального кризиса", – отметил Здравко Марич, министр финансов Хорватии.

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Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях. Из указанных 3 млрд для отдельных стран предусмотрены:

Украине – 1,2 млрд евро;

Грузии – 150 млн евро;

Молдове – 100 млн евро;

Боснии и Герцеговине – 250 млн евро;

Албании – 180 млн евро;

Северной Македонии – 160 млн евро;

Косово – 100 млн евро;

Черногории – 60 млн евро;

Иордании – 200 млн евро;

Тунису – 600 млн евро.

"Вместе с поддержкой от МВФ эти средства помогут улучшить макроэкономическую стабильность и позволят направлять ресурсы на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии", – добавляют в сообщении.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита – 15 лет. Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.

Текст еще должен быть согласован Европарламентом и Советом ЕС перед вступлением в силу.

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Предоставление финансовой помощи Украине активно лоббирует Польша. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна поддерживает предложения Еврокомиссии о пакете макрофинансовой помощи на сумму 3 млрд евро для десяти соседних стран Cообщества (включая 1,2 млрд евро для Украины), а также отстаивает идею направления 140 млн евро из фонда политики соседства на неотложные нужды государств Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом, и в конечном итоге эта сумма превысит 700 млн евро. А в рамках Вышеградской группы Польша предложила запустить чрезвычайную программу V4EastSolidarity для государств Восточного партнерства в рамках Международного Вышеградского фонда.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что Европейский Союз выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро, которые правительство направило на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности, малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила о том, что еврозона столкнется с "беспрецедентным по скорости и силе в мирное время экономическим спадом". Она указала, тем не менее, на то, что такие прогнозы сложно делать, поскольку неизвестно, как долго продлится эпидемия.

А новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин в Украине ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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