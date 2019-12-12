Украина может получить 500 млн евро помощи от ЕС: Зеленский провел переговоры

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен обсудили перспективы предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования президент Украины и глава Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - говорится в сообщении по итогам телефонных переговоров Зеленского и Ляйен.

Напомним, в ноябре 2017-го Украина потеряла последний третий транш предыдущего "макрофина" на 600 млн. Тогда мы не выполнили 4 из 22 условий, ключевыми из которых были отмена моратория на экспорт леса-кругляка и создание автоматической системы проверки электронных деклараций. Меморандум о новой программе макрофинансовой помощи Украина и ЕС подписали в сентябре прошлого года, а в декабре мы получили первый транш на 500 млн евро.

Реклама

Как известно, предоставление макрофинансовой помощи от ЕС напрямую зависит.

О том, что нужно, чтобы МВФ окончательно одобрил новую программу для Украины, узнавайте из сюжета сайта "Сегодня":

Напомним, миссия МВФ находилась в Украине с 14 по 22 ноября. В заявлении главы миссии Рона ван Родена говорилось о "существенном прогрессе, достигнутом в последние несколько месяцев на пути реформ". При этом, как ранее объяснял премьер-министр Алексей Гончарук, сейчас программа МВФ важна для Украины не из-за денег, а для сохранения и повышения доверия инвесторов к нашей стране.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама