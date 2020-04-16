Украина может получить грант от европейского банка для ВУЗов: на что потратят деньги

Украина, где остро стоит вопрос энергосбережения, может получить крупный грант для проекта "Высшее образование Украины", что позволит ВУЗам разрабатывать проекты по энергоэффективности.

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении этого гранта. За принятие соответствующего законопроекта (№ 0034) проголосовали 339 народных депутатов.

Университеты – участники проекта получат помощь, чтобы повысить качество услуг и усовершенствовать свой потенциал за счет различных работ по энергосбережению.

Реклама

"Соглашение заключено с целью обеспечить совместное финансирование за счет средств Фонда E5P проекта "Высшее образование Украины", финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что энергетика и энергоэффективность (в частности, технологии эффективного энергообеспечения зданий и сооружений) является одним из приоритетных направлений развития науки и техники Украины, что закреплено на законодательном уровне.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине в 2020 году продолжает действовать программа "теплых кредитов".

В целом в 2020 году "теплыми кредитами" будут заниматься четыре государственных банка – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк.

Реклама

Напомним, в 2019 году украинцы бросились утеплять свои дома: после необходимых работ в квартире становится тепло, а плата за отопление – мизерная.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама