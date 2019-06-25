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Украина может получить новый "газовый" кредит: названа дата

25 июня, 17:56

Проект о предоставлении "Нафтогазу" кредита рассмотрит совет директоров ЕБРР

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 24 июля планирует рассмотреть проект о предоставлении "Нафтогазу Украины" 60 млн евро для финансирования закупки природного газа по импорту. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

В проекте говорится, что поддержка в форме аккредитива покроет до 20-30% платежного риска украинской компании, связанного с финансированием покупки газа у авторитетных международных трейдеров, не прибегая к суверенным гарантиям.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в октябре 2015 года "Нафтогаз" подписал соглашение с ЕБРР о предоставлении кредита на 300 млн долларов для финансирования закупки газа.

В январе 2018 года украинская компания погасила кредитную линию, полностью и вовремя выполнив свои обязательства в рамках договоренностей.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев неоднократно заявлял о необходимости до зимы накопить в подземных хранилищах Украины около 20 млрд куб. м газа, в связи с чем компании необходимо найти еще около миллиарда долларов.

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Тег кредит, газ, ЕБРР, Нафтогаз Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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