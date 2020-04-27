Украина может получить от МВФ больше: Минфин ведет переговоры

Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда по 1,75 миллиарда долларов и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко на онлайн-заседании финкомитета Рады.

"Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) 3,5 миллиарда долларов. Речь идет о двух траншах – 1,75 миллиарда долларов и 1,75 миллиарда долларов", – сказал он.

Министр акцентировал, что для дальнейшего сотрудничества нужно принять законопроект усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

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"Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть мы полагаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь", – сказал Марченко, комментируя возможность заключения договоренности по так называемой "антиэпидемиологической" программе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что профильный комитет Рады утвердил банковский законопроект ко второму чтению. Теперь украинский парламент в ближайшее время Рада сможет выполнить одно из основных условий для получения кредита МВФ.

В тренде В Украине дорожает евро и дешевеет доллар

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта из-за карантина и распространения коронавируса в Украине.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, зачем нам довести ситуацию до дефолта? Зачем нам все эти испытания? Их и так много. Зачем? Если у нас, действительно есть такая поддержка. Она для нас важна. Сейчас это как кровь для организма. Была программа 5,5 млрд долларов на три года. Сейчас мы договорились – минимум 8 млрд долларов МВФ. Плюс Всемирный банк. В целом МВФ, Всемирный банк, деньги Евросоюза – это программа около 10 млрд", – заметил глава государства.

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А Михеил Саакашвили, которого пригласили на должность вице-премьера в правительстве Украины, считает, что макрофинансовая помощь Международного валютного фонда Киеву может быть значительно выше. В опубликованном 25 апреля интервью Financial Times, он призвал МВФ как минимум удвоить объем обещанной программы на 8 млрд долларов, из которых 4 млрд должны быть выделены уже до конца года.

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