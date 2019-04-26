Украина может получить транш МВФ в июне – Рожкова

Одним из неприятным сюрпризов для МВФ была ситуация с решениями судов по ПриватБанку

Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Украина может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в июне, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Скорее всего, в июне (Украина может получить транш – Ред.), поскольку если они (миссия МВФ – Ред.) приезжают в мае, то просто технически не успеют (предоставить транш в мае – Ред.)", – сказала она в интервью изданию "Левый берег" в пятницу.

По словам Рожковой, первым для МВФ неожиданным и неприятным сюрпризом была отмена в Украине статьи "о незаконном обогащении", вторым – ситуация с решениями судов по ПриватБанку.

"Естественно, мы их проинформировали о событиях и о том, что сначала нам нужно получить решения судов и только после этого мы сможем комментировать какую-то юридическую позицию, аргументы судов…Как известно, свои решения МВФ принимает на совете директоров. На борд приходит миссия, отчитывается о поездке, о результатах работы заемщика. Что они скажут на этот раз: посмотрите, они разворачивают реформу в обратную сторону?", - сказала она.

Как сообщалось со ссылкой на советника победившего в президентских выборах Владимира Зеленского экс-министра финансов Александра Данилюка, команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand-by МВФ в мае 2019 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Для получения полного финансирования по программе Украина должна на протяжении года выполнить так называемые "маяки". Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, которая ожидается в мае – июне. В те же месяцы украинские власти ожидают предоставления второго транша.

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