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Украина может поставить рекорд по закачке газа в 2020 году: кто хранит у нас топливо

2 июля, 19:07

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Спрос со стороны европейских клиентов на использование украинских подземных хранилищ растет

Первое полугодие 2020 года стало рекордным для работы украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) за последние годы, сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза", который недавно обнародовал показатели за последнюю неделю июня. За первые шесть месяцев 2020 года европейские клиенты закачали в украинские газохранилища 2,6 млрд куб. м газа, что более чем втрое превышает показатели прошлого года.

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"Кроме увеличения закачки газа собственной добычи, наблюдается значительный рост спроса со стороны европейских клиентов на использование украинских ПХГ", – отметили в компании.

На конец июня 2020 года в подземных хранилищах "Укртрансгаза" накоплено более 19,8 млрд куб. м газа. Это на 47%, или на 6,3 млрд куб. м, больше, чем в 2019 году.

За последние десять лет средний объем наполнения ПХГ в конце июня колебался на уровне 12,4 млрд куб. м. В этом году запас газа в хранилищах выше средней за последние десять лет отметки почти на 60%.

Объем закачки газа в подземные хранилища Украины в первом полугодии текущего года составил 6,5 млрд куб. м природного газа, что на 0,2 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. Существенный вклад в наполнение отечественных газохранилищ сделали иностранные трейдеры. За шесть месяцев текущего года они закачали 2,6 млрд куб. м газа. По сравнению с прошлым годом объем газа, принадлежащий иностранным компаниям, в ПХГ увеличился втрое.

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По состоянию на 1 июля 2020 года в режиме "таможенный склад" отечественные компании хранили 1,3 млрд куб. м газа, что на 40% меньше прошлогоднего показателя. В то же время этой услугой активно пользуются трейдеры из европейских стран и США. По состоянию на 1 июля 2020 года компании-нерезиденты сохраняли в режиме "таможенный склад" 3,6 млн куб. м газа (+ 253% к аналогичному периоду прошлого года).

Для транспортировки газа в режиме таможенного склада клиенты ПХГ, прежде всего иностранные, все чаще используют специальные тарифы на транспортировку short haul, установленные НКРЭКУ для "Оператора ГТС" в начале этого года.

С начала года с использованием этого тарифа резиденты транспортировали на "таможенный склад" 0,14 млрд куб. м газа. Нерезиденты закачали на таможенный склад с использованием специального тарифа с начала года 1,6 млрд куб. м, из них только за июнь – 0,8 млрд куб. м.

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"Мы ожидаем, что к началу сезона отбора газа украинские подземные хранилища будут заполнены 25,5- 26,5 млрд куб. м топлива. При этом в 2020 году активный объем газа в ПХГ увеличится до 20% по сравнению с самым высоким показателем за последние десять лет, который был достигнут в 2019 году – 21,8 млрд куб м. Если эта задача будет выполнена, этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", – отметил Сергей Алексеенко, генеральный директор "Укртрансгаза".

Пока Украина снижает транзит газа, импорт голубого топлива в страну, наоборот, растет. Так, за первое полугодие 2020 года Украина закупила у стран Европейского Союза 7 млрд куб. м газа. Это на 24%, или 1,3 млрд кубометров, больше, чем в первом полугодии 2019 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к концу сезона Украина может поставить новый рекорд по закачке газа.

На 10 апреля "Нафтогаз" имел на своих счетах свыше 3 млрд долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.

Как стало известно 1 июля, остатки средств на Едином казначейском счете составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начало июня и является рекордным показателем за всю историю. Высокий показатель средств на Едином казначейском счете обеспечили дивиденды ПриватБанка в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю июня 2020 года.

Напомним, Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

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газ ГТС Укртрансгаз ПХГ хранилища

Источник: Сегодня

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