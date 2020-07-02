Украина может поставить рекорд по закачке газа в 2020 году: кто хранит у нас топливо

Первое полугодие 2020 года стало рекордным для работы украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) за последние годы, сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза", который недавно обнародовал показатели за последнюю неделю июня. За первые шесть месяцев 2020 года европейские клиенты закачали в украинские газохранилища 2,6 млрд куб. м газа, что более чем втрое превышает показатели прошлого года.

Реклама

"Кроме увеличения закачки газа собственной добычи, наблюдается значительный рост спроса со стороны европейских клиентов на использование украинских ПХГ", – отметили в компании.

На конец июня 2020 года в подземных хранилищах "Укртрансгаза" накоплено более 19,8 млрд куб. м газа. Это на 47%, или на 6,3 млрд куб. м, больше, чем в 2019 году.

За последние десять лет средний объем наполнения ПХГ в конце июня колебался на уровне 12,4 млрд куб. м. В этом году запас газа в хранилищах выше средней за последние десять лет отметки почти на 60%.

Объем закачки газа в подземные хранилища Украины в первом полугодии текущего года составил 6,5 млрд куб. м природного газа, что на 0,2 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. Существенный вклад в наполнение отечественных газохранилищ сделали иностранные трейдеры. За шесть месяцев текущего года они закачали 2,6 млрд куб. м газа. По сравнению с прошлым годом объем газа, принадлежащий иностранным компаниям, в ПХГ увеличился втрое.

Реклама

По состоянию на 1 июля 2020 года в режиме "таможенный склад" отечественные компании хранили 1,3 млрд куб. м газа, что на 40% меньше прошлогоднего показателя. В то же время этой услугой активно пользуются трейдеры из европейских стран и США. По состоянию на 1 июля 2020 года компании-нерезиденты сохраняли в режиме "таможенный склад" 3,6 млн куб. м газа (+ 253% к аналогичному периоду прошлого года).

Для транспортировки газа в режиме таможенного склада клиенты ПХГ, прежде всего иностранные, все чаще используют специальные тарифы на транспортировку short haul, установленные НКРЭКУ для "Оператора ГТС" в начале этого года.

С начала года с использованием этого тарифа резиденты транспортировали на "таможенный склад" 0,14 млрд куб. м газа. Нерезиденты закачали на таможенный склад с использованием специального тарифа с начала года 1,6 млрд куб. м, из них только за июнь – 0,8 млрд куб. м.

В тренде Переломная неделя: как изменятся цены на автогаз для украинцев

"Мы ожидаем, что к началу сезона отбора газа украинские подземные хранилища будут заполнены 25,5- 26,5 млрд куб. м топлива. При этом в 2020 году активный объем газа в ПХГ увеличится до 20% по сравнению с самым высоким показателем за последние десять лет, который был достигнут в 2019 году – 21,8 млрд куб м. Если эта задача будет выполнена, этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", – отметил Сергей Алексеенко, генеральный директор "Укртрансгаза".

Пока Украина снижает транзит газа, импорт голубого топлива в страну, наоборот, растет. Так, за первое полугодие 2020 года Украина закупила у стран Европейского Союза 7 млрд куб. м газа. Это на 24%, или 1,3 млрд кубометров, больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к концу сезона Украина может поставить новый рекорд по закачке газа.

На 10 апреля "Нафтогаз" имел на своих счетах свыше 3 млрд долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.

Как стало известно 1 июля, остатки средств на Едином казначейском счете составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начало июня и является рекордным показателем за всю историю. Высокий показатель средств на Едином казначейском счете обеспечили дивиденды ПриватБанка в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю июня 2020 года.

Напомним, Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама