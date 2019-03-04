Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблему

Если будет достроен "Северный поток", то будет риск военного обострения против Украины, считает Глава "Нафтогаза"

Фото: naftogaz.com.

Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблему //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cdf/283/5c7cdf283ace0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cdf/283/5c7cdf283ace0.png 2019-03-04T10:20:00+02:00 Экономика Если будет достроен «Северный поток», то будет риск военного обострения против Украины, считает Глава «Нафтогаза»

В случае запуска Россией газопровода "Северный поток – 2" существует угроза прекращения транзита газа через Украину в Европу, а также риск военной эскалации, так как будет нивелирован один из главных сдерживающих факторов в отношении Москвы. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, в случае запуска "Северного потока – 2" Киев может не только потерять сдерживающий фактор против российской агрессии, но и есть угроза военной эскалации против Украины.

"Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года. Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска", – сказал Коболев.

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Также глава "Нафтогаза" считает, что Украина могла бы привлечь зарубежные компании к управлению газотранспортной системой и "поделиться с ними доходами в обмен на инвестиции, на приобретение доли, на поддержку Запада, на энергоэффективность" и многое другое.

Ранее президент Петр Порошенко объяснял, что Путина от захвата Украины сдержала украинская ГТС. По его словам, Кремль испугался, что перестанет получать деньги из Европы, а это десятки миллиардов долларов, если пойдет полномасштабной войной.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите из России в страны Европы газа через Украину после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор.

В феврале Украина назвала России условие для транзита газа. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

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