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Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера: Гройсман раскрыл амбициозную цель

Сегодня, 11:02

Нашей стране важно достичь энергонезависимости, считает глава правительства

Фото: AFP
Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера: Гройсман раскрыл амбициозную цель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bce/f03/5c6bcef03119c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bce/f03/5c6bcef03119c.jpg Экономика Нашей стране важно достичь энергонезависимости, считает глава правительства

Достижение энергетической независимости Украины является одной из стратегических задач правительства. При этом страна в будущем может перейти от импорта к экспорту энергоресурсов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время 10-го юбилейного Международного энергетического форума, который проходит в эти дни в Киеве.

Глава правительства подчеркнул, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая.

"Для нас важно достичь энергонезависимости, – сказал Гройсман. – И мы найдем возможности, чтобы национальная газодобывающая компания ("Укргаздобыча") была эффективной и достигла целей, которые стоят перед государством в целом. Наша задача -более добывать и производить, эффективно потреблять и из страны-импортера превратиться в страну, которая обеспечивает ресурсом себя сама".

По словам Гройсмана, обеспечение полного объема потребностей собственным газом позволит ввести новые формулы справедливого ценообразования на ресурс.

"Сейчас надо использовать все возможности, – добавил премьер-министр. - За ближайшие 5 лет мы можем достичь цели, которая стоит перед нами – обеспечить себя ресурсами, обеспечить устойчивость энергосферы и закрепить энергонезависимость".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что Украина существенно сократила потребление газа и движется к энергетической независимости:

Как сообщалось, по данным Министерства энергетики и угольных ресурсов Украины, в 2018 году общая добыча газа составила почти 21 млрд кубометров. Сегмент добычи демонстрирует положительную динамику три года подряд. Вместе с тем, темпы роста добычи имеют биты больше.

Именно поэтому правительство совместно с парламентом и экспертной средой совершило ряд шагов для стимулирования добычи и привлечения как можно большего количества компаний для ведения бизнеса в газовой сфере Украины:

  • введено стимулирующее налогообложение для бурения новых скважин:
  • введен пятилетний мораторий на изменение рентных ставок;
  • принят закон о децентрализации – 5% ренты остаются на "местах";
  • проведена дерегуляция разрешительной системы;
  • открыта государственная геологическая информация.

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Тег газ, энергонезависимость, Гройсман, Владимир Гройсман, добыча газа, импорт газа

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