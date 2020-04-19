Украина может превратиться в экспортера масок: эксперт озвучил план

По словам специалиста, для этого придется решить несколько проблем

На фоне распространения коронавируса и роста спроса на медицинские маски Украина может стать экспортером продукции медицинского назначения. Такое мнение выразил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Ранее медицинские маски требовались лишь в очень ограниченном количестве для медиков. Но когда нас постигла эпидемия, потребность выросла в сотни раз. Промышленность с этим справиться просто не смогла. И вопрос не только в том, чтобы их сшить. В мире возник дефицит сырья для масок – от медицинского флизелина до резинок для масок", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По словам Дорошенко, после этого "малый бизнес переключился на производства масок", но 95% его продукции не имеет никакого отношения к медицине, поскольку материалы, которые используются, не являются медицинскими. А вот крупные производители масок и спецодежды столкнулись с неплатежами.

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"Иногда с января они не получили не копейки и поэтому вынуждены приостанавливать работу из-за отсутствия оборотных средств. <...> Если эта отрасль сможет рассчитывать на расширение производства, на погашение задолженности по зарплате и налогам благодаря так называемым антикризисным дешевым кредитам, то это не только сможет сохранить десятки тысяч рабочих мест, но и создать столько же новых. Тем более что погашение таких кредитов предполагается в течение 9 месяцев – это ранее принятая программа правительства о кредитах "5-7-9%", но с расширенным кругом участников", – объяснил Дорошенко.

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Также наладить экспорт медицинских масок из Украины, по его мнению, поможет либерализация условий сертификации такой продукции.

"Упадет цена на сертификацию, которая в ЕС стоит в 2-2,5 раза дешевле. Если эти вопросы решить, то мы превратимся в мощного производителя продукции медицинского назначения, то есть масок и специальной одежды, и экспортера. Главное – использовать наши возможности", – резюмировал специалист.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски. Сшитые на предприятии вещи развозят по больницам.

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